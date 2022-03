Weer een weerrecord verbroken: nog nooit zoveel zonuren in tien dagen maart

De eerste tien dagen van maart zijn nog nooit zo zonnig geweest. Rond 12 uur werd het record van 72,4 zonuren verbroken. En dat is best bijzonder vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. "Het is vandaag pas de 9e dag van de maand en donderdag wordt het ook nog zonnig."

Het record dat nu verbroken is, komt uit 1976. "Het is best een uniek record, omdat de metingen al lopen sinds het begin van de vorige eeuw. Waarschijnlijk wordt het record met zo'n 15 uur verbeterd."

Ondanks de zon, viel de temperatuur toch een beetje tegen. "Door een koude wind was er 's nachts nog flinke vorst." Gelukkig heeft Johnny Willemsen goed nieuws. "De wind is gedraaid en daardoor wordt het de komende dagen warmer. Donderdag wordt het zo'n 14 graden."

Bruin worden we nog niet

Het is nog te vroeg om de zon in te duiken om er bruin van te worden, zegt Willemsen. “Echt bruin ga je hier niet van worden. De zonnebrand kun je dus nog laten liggen. Maar de zon is wel heel goed voor extra vitamine D.”

