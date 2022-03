Kinderen leren omgaan met gevaarlijke situaties in de Risk Factory

In de oude Dongecentrale in Geertruidenberg opent binnenkort de eerste Risk Factory van Brabant. Daar leren basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 straks onder meer hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke situaties. "Ze zullen het zelf ondervinden en ervaren", vertelt Barry Peeters, coördinator bij de Risk Factory van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Wat doe je als de vlam in de pan slaat? Hoe ga je om met pesten? Wat is een dode hoek? Wanneer bel je 112? Geen saaie lessen in een klaslokaal of een politieagent die komt vertellen over zijn werk. Het idee is over komen waaien uit Engeland. In Nederland zijn er inmiddels twee ontdekfabrieken in Venlo en Enschede. Die in Geertruidenberg is de eerste in Brabant.

Coördinator Barry Peeters: "In de hal van oude centrale is in de afgelopen maanden een dorpje nagebouwd. Er staan een ambulance, een brandweerwagen en een politieauto en we hebben uiteraard ook een escaperoom. Volgende week gaan we proefdraaien." Basisschoolkinderen krijgen er vanaf half april lessen over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

De Risk Factory is een initiatief van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant én politie, GGD en brandweer: "We hebben in Midden- en West-Brabant 440 basisscholen. Als die allemaal komen, hebben we het nog behoorlijk druk."