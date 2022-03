Roy Donders is stapelverliefd, dit keer op een vrouw

Roy Donders en Michelle. (Foto: Roy Donders/Instagram)

Roy Donders uit Tilburg heeft opnieuw het geluk in de liefde gevonden. Verloor hij zijn hart eerder aan mannen, dit keer is hij tot over zijn oren verliefd op een vrouw, de Eindhovense Michelle. "Wij zijn dolgelukkig en iedereen mag het weten", laat de zanger weten op Instagram.

In de nieuwste editie van Privé bevestigt Roy dat hij een nieuwe vriendin heeft. Hij leerde Michelle kennen toen hij vorig jaar met vakantie was in Griekenland. Michelle zat op dat moment nog in een relatie en Roy had niet verwacht ook op vrouwen te vallen. "Dat kón toch ook helemaal niet?," dacht hij. 'Slapeloze nachten'

Uiteindelijk konden de twee toch niet om hun gevoelens voor elkaar heen. Sinds kerst zijn ze samen. De stylist geeft toe dat hij er 'slapeloze nachten van heeft gehad om het nieuws met zijn omgeving te delen'.

