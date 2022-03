Politie haalt zeven pups weg bij verdachte handelaar in Veldhoven

De politie heeft eerder deze week op een adres in Veldhoven zeven pups in beslag genomen. Naar dit adres loopt een onderzoek naar het illegaal verkopen, importeren en verkopen van puppy's.

Bij de puppy’s zaten geen paspoorten en vaccinatieboekjes en de dieren hadden geen identificatiechip. Uit onderzoek bleek dat de hondjes vermoedelijk uit het buitenland komen. De officier van justitie zal later beslissen over de toekomst van de pups.

De dierenpolitie doet onderzoek naar meerdere verdachte adressen in Veldhoven, waar sinds januari een explosieve groei is geweest van meldingen van louche puppyhandelaars. “We vermoeden dat dit het topje van de ijsberg is.”

In veel gevallen werd een hondje gekocht, waar later iets mis mee bleek te zijn. Volgens de dierenpolitie wordt geadverteerd met kerngezonde pups. Ook zouden alle inentingen en papieren op orde zijn, maar dat blijkt later volgens de meldingen niet te kloppen.

De meeste hondjes waarover melding is gedaan, werden ziek verkocht, waren te jong bij de moeder vandaan gehaald en hebben geen verplichte registratiechip.

Drie mensen hebben aangifte gedaan en mogelijk zullen er aanhoudingen volgen.

