Het bier van Bavaria is voorlopig nog te krijgen in Rusland. De Lieshoutse bierbrouwer is in Rusland actief door middel van een licentie. Dat betekent dat een Russische bierbrouwerij zelf het Bavariabier brouwt. Bavaria levert wel een extract.

Bavaria laat weten dat de Russische collega niet op de sanctielijst staat. Voorlopig is het bier dus nog te krijgen in Rusland. Bierbrouwer Heineken liet woensdag weten de bierbrouwerijen te sluiten, maar voor Bavaria ligt dit dus anders. Het bedrijf heeft geen eigen bierbrouwerijen in Rusland.

De bierbrouwer spreekt zich wel uit tegen het geweld in Oekraïne. "We veroordelen de waanzin van de oorlog in Oekraïne", zegt het bedrijf in een verklaring. "Er is nooit enige legitimiteit om militaire agressie te gebruiken in een politiek conflict."

"Onze gedachten zijn vooral bij de Oekraïense en Russische slachtoffers van deze oorlog die de meeste mensen uit beide landen niet willen. We hopen vooral op een snelle oplossing in het conflict. Als bedrijf handelen we in lijn met het sanctiebeleid."

Volgens een woordvoerster van Bavaria heeft het bedrijf ook nog een distributeur in Oekraïne.