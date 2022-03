Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Het huis waar ooit Jeroen Bosch rondliep, gaat open voor iedereen

Kunstliefhebbers (en alle anderen) kunnen vanaf 1 april letterlijk in de voetsporen van Jeroen Bosch treden. Het oude woonhuis van de beroemde schilder aan de Markt in Den Bosch wordt dan na ingrijpende restauratie van anderhalf jaar geopend als museum Huis van Bosch. Bezoekers lopen straks over de oude houten vloer waar eeuwen geleden ook Jeroen Bosch liep.

"Dichter bij Jeroen Bosch kun je niet komen", zegt Jo Timmermans van het Jheronimus Bosch Art Centrum. De beroemdste Bosschenaar woonde van 1463 tot 1481 in het huis. "Hier leefde hij met zijn familie, hij leerde er schilderen en misschien ontmoette hij hier ook wel zijn toekomstige bruid." Zijn huwelijk was in ieder geval de reden dat Jeroen Bosch het pand aan de Markt verliet. Hij verhuisde met zijn kersverse vrouw naar een groter huis aan de Markt.

"Als je op de zolder stond, kon je zo de lucht zien."

Het oude woonhuis van Jeroen Bosch pand bleef wonder boven wonder overeind toen in 2016 de naastgelegen brillenzaak van Pearle instortte. Er zat nog een winkeltje in het oude woonhuis, De Kleine Winst, maar de staat van het pand was ronduit slecht. "Als je op de zolder stond, kon je zo de lucht zien", zegt Jo Timmermans. Ronald Glaudemans, stadshistoricus van Den Bosch, ontdekte tot zijn verrassing dat achter de betimmeringen en verlaagde plafonds 'pareltjes uit de middeleeuwen' verstopt zaten. Hij noemt vooral de zestiende-eeuwse spiltrap, uitgesleten door duizenden voetstappen, waaronder zeker ook die van Jeroen Bosch. De schilder drukt zijn stempel op het hele pand. Zijn schilderijen komen tot leven op de oude wanden, filmpjes vertellen over het Den Bosch uit zijn tijd. In nisjes kijken narren neer op de bezoeker. En de zolder, tegenwoordig een atelier van Jheronimus Bosch Art Centrum, is er voor de toekomstige kunstenaar die het schilderen nog moet leren.

Op de zolder kunnen kunstenaars aan de slag.