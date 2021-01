Een klein wonder dat het huis van Jeroen Bosch niet is ingestort en nu wordt het een museum

Wachten op privacy instellingen... Het middeleeuwse huis van schilder Jeroen Bosch wordt een museum (foto: Marco de Roos). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een rondleiding door het Huis van Bosch

Wanneer Jeroen Bosch precies is geboren, weet niemand. Maar waar de schilder heeft gewoond weten we wel. De beroemdste inwoner van Den Bosch woonde op de Markt. Dat huis bestaat nog en het wordt een museum. Allerlei originele elementen uit de tijd van Bosch zijn behouden en worden weer zichtbaar voor het publiek.

Het Huis van Bosch, zoals het gaat heten, was tot voor kort een winkeltje: De Kleine Winst. Het middeleeuwse pand overleefde oorlogen en stadsbranden, maar de grootste bedreiging kwam vier jaar geleden, toen het de Pearle-optiek ernaast plotseling instortte. De bouwkundigen die met de renovatie bezig zijn, noemen het een klein wonder dat De Kleine Winst is blijven staan, in zo'n slechte staat was het.

Door de renovatie komen allerlei elementen uit het verleden bloot te liggen. De originele houten vloer bijvoorbeeld. Die komt nog uit de tijd dat er op die plek een groot stadspaleis stond. Dat werd in 1419 door brand verwoest en daarna kwamen er drie kleinere huizen voor terug, waaronder dat van Bosch. Op de houten vloer die nu zichtbaar is, heeft de wereldberoemde schilder waarschijnlijk ook gelopen.

In 1463 kocht de vader van Jeroen Bosch het huis. Uit dat jaar komt ook het originele plafond. Nu het verlaagde plafond is weggehaald, is dat weer tevoorschijn gekomen. Als je goed kijkt, zie je zelfs nog wat versieringen.

Pronkstuk in het huis is de spiltrap. Een kleine wenteltrap die de drie verdiepingen met elkaar verbindt. Het is een wonderlijk idee om je te bedenken dat, als je op die trap loopt, je letterlijk in de voetsporen van Bosch treedt. Er is zó weinig over die man bekend. We weten niet eens wanneer hij is geboren. Maar we weten wel dat hij deze trap honderden, misschien wel duizenden keren op en af is gegaan.

Bosch woonde in dit huis van 1463 tot 1481, het jaar waarin hij trouwde,. Na zijn huwelijk ging hij met zijn vrouw, Aleid van de Meervenne, in een groter huis aan de noordkant van de Bossche Markt wonen. Dat huis is er niet meer. Op die plek staat nu een pand uit de negentiende eeuw.

Nadat het pand van Pearle instortte, kocht de gemeente De Kleine Winst om er een museum voor Bosch van te maken. Wethouder Mike van der Geld hoopt dat het een toeristische trekpleister wordt: “Juist in deze tijd wordt duidelijk hoezeer ondernemers snakken naar bezoekers in deze stad. Met het Huis van Bosch voegen we een nieuwe trekker toe aan de binnenstad, zodat bezoekers de stad in de toekomst weer weten te vinden.”

Op de zolder van het pand is de middeleeuwse kapconstructie nog aanwezig. “Die is in slechte staat, maar die gaan we helemaal herstellen en blijft dus behouden”, legt architect Harriën van Dijk uit. “Het wordt ook zichtbaar voor het publiek, zodat de tijd van Bosch weer tastbaar wordt in dit pand.”

Komend najaar moet het Huis van Bosch opengaan voor het publiek.

