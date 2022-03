Tienduizenden kerstkaarten voor Babbette: 'Mijn Twingo had er moeite mee'

"Heb je nog oude kerstkaarten liggen, stuur ze dan naar mij." Die oproep deed Sandra Engels uit Roosendaal eind januari. Haar oude buurmeisje zit in een rolstoel en verknipt de kaarten tot kunstwerkjes om haar motoriek op peil te houden. Woensdag overhandigde Sandra de tienduizenden kaarten die haar oproep opleverde.

Door zuurstofgebrek bij de geboorte, leeft Babette met een handicap en zit ze in een rolstoel. “Toen ik wat jonger was, paste ik graag bij haar op", legt Sandra uit. "Dan keken we wat filmpjes of knutselden we met oude wenskaarten. Babette vindt het geweldig om daar vormpjes uit te knippen. En het is dus ook nog eens een hartstikke goede oefening.”

Maar doordat Babette het knutselen zo leuk vindt, vliegt de voorraad er snel doorheen. Daarom besloot Sandra een oproepje op Facebook te zetten. En dat heeft ze geweten. "Het was bizar. De kaarten bleven maar binnenstromen. Alles bij elkaar wel tienduizenden vanuit het hele land. Op een gegeven moment heb ik maar op Facebook gezet dat het echt genoeg was."