Van smederij naar kookwinkel: na 118 jaar stopt familie Van den Hurk

Irma van Diepen

Na ruim 118 jaar komt er voor familie Van den Hurk een einde aan hun winkel in Eersel. Vier generaties stonden aan het roer van het lokale warenhuis dat in 1904 ooit begon als smederij. De afgelopen eeuw verkochten ze talloze artikelen, van de allereerste wasmachine tot fietsen, inclusief fietsles. Eigenaresse Irma van Diepen koestert de herinneringen, maar vindt het mooi geweest: “Ik ken maar één stand, en dat is volle honderd procent ergens voor gaan.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

Ze liep al vanaf de zomer met twijfels, of ze nog wel verder wilde met de winkel. Twintig jaar runt ze de zaak als schoondochter van de familie. Zo lang ze er niet over sprak, was het dilemma er niet. Maar toen ze haar gedachten deelde met familie, kwam langzaam het besef dat ze wilde stoppen. “Koken is enorm hot, we hebben het druk. Je zou zeggen dat er geen aanleiding is om te stoppen. Maar dit jaar word ik vijftig en ik heb me afgevraagd of ik de winkel nog eens tien jaar wil runnen. Het antwoord is nee, ik wil m’n energie beter verdelen.”

"Klanten mochten in een kringetje om de wasmachine zitten om er naar te kijken."

In 1904 begonnen Piet van den Hurk en Marie Moeskops de zaak aan de Dijk in Eersel. Een smederij met een oppervlakte van dertig vierkante meter waar ze ook de eerste fietsen verkochten. Vlak na de oorlog namen zoon Frans en zijn vrouw de zaak over, zij breidden het assortiment uit met huishoudelijke artikelen en witgoed. De volgende generatie, Mieke en Lambert, maakten van de winkel een soort ‘mini-Praxis’, in combinatie met huishoudelijke artikelen. Irma toverde het op haar beurt om tot de huidige kookwinkel, met een oppervlakte van 250 vierkante meter.

Foto voor de winkel uit 1923, met grondleggers Piet en Marie en hun gezin. Zoon Frans (rechts op de foto) nam de winkel later over (privéfoto).

Ze lepelt na al die jaren anekdotes op. Want de verkoop van die eerste wasmachine is er eentje voor in de boeken. “Klanten werden uitgenodigd en mochten in een kringetje om de wasmachine zitten, om er met z’n allen naar te kijken,” vertelt Irma.

"Mijn schoonouders schrokken van mijn keuze, maar ze zien ook hoe hard het werken is."

Kopen op krediet? Dat kon kosteloos. Afrekenen gebeurde in de winkel onder het genot van een borrel en een goeie sigaar. Maar ook de verkoop van fietsen was in die tijd uniek. “Daar kreeg je van Piet ook fietsles bij, want in die tijd was fietsen nog niet ingeburgerd.”

Irma met haar schoonouders voor de winkel, zo'n 17 jaar geleden (privéfoto).

Afgelopen maand maakte ze haar vertrek bekend. Voor haar en haar schoonfamilie betekent dat een einde aan een lange historie. “Ze schrokken van mijn keuze en moesten aan het idee wennen. Maar ze zien ook hoe hard het werken is, dus ze begrijpen het wel.”

"We mogen blij zijn dat hij er nog is, hij is door het oog van de naald gekropen."