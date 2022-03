Mooiste winkelcentrum van het land werd spookhal, nu wordt het gesloopt

Bij de opening begin jaren 90 werd het aangekondigd als het mooiste winkelcentrum van Nederland. Maar inmiddels staat de Biggelaar in Roosendaal alweer vier jaar volledig leeg. Pogingen om het gebouw nieuw leven in te blazen faalden en dus moet de spookhal nu tegen de vlakte.

Sinds de Prijsstunter in januari 2018 als laatst overgebleven winkel de deuren sloot, is de Biggelaar uitgestorven. Niet dat er niet geprobeerd is daar iets aan te veranderen. Nadat het plan om er een bioscoop van te maken sneuvelde, leek het winkelcentrum even omgetoverd te worden tot hét game-walhalla van Nederland. De eerste schetsen lagen zelfs al op tafel, maar corona gooide roet in het eten.

Gamecentrum

Maar ook een jaar geleden was wethouder Cees Lok nog voorzichtig optimistisch. Hij hoopte toen binnen afzienbare tijd weer wat winkels te zien openen. "Er is een Roosendaalse ondernemer in het project gestapt", vertelde hij toen. "Die heeft last van de leegstand. Door de sluiting van de Biggelaar, loopt hij namelijk ook klanten mis. Hij gaat nu andere winkeliers proberen te verleiden om hier hun zaak te openen."

Dat plan blijkt nu dus mislukt te zijn, want woensdag maakte Lok samen met de beheerder van het pand de koerswijziging bekend. De Biggelaar zal gesloopt worden en moet plaatsmaken voor zo'n honderd appartementen. De parkeergarage boven het winkelcentrum verdwijnt dan waarschijnlijk onder de grond. Ook komt er een nieuwe straat die ervoor moet zorgen dat de aangrenzende Raadhuisstraat na jaren weer makkelijker bereikbaar wordt.

Op welke termijn de sloopkogel door de winkelcentrum gaat, is nog niet bekend. Binnen een jaar moet duidelijk zijn hoe de nieuwbouw er precies uit komt te zien.

Filmset

Wie overigens benieuwd is geworden naar het winkelcentrum, kan eind dit jaar nog een kijkje nemen. Op televisie, weliswaar. Eind vorig jaar werd de Biggelaar namelijk gebruikt als filmset voor de dramaserie Het Gouden Uur, die later dit jaar moet worden uitgezonden op NPO3.

In het leegstaande winkelcentrum werd een terroristische aanslag gefilmd, waarbij ook veel figuranten aanwezig waren.