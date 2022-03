Alpaca's kunnen nu uit het water klimmen, nadat er in februari één verdronk

Foto: Huub van den Hurk, gemeente Maashorst

Alpaca's kunnen voortaan veilig uit het water klimmen bij de vijver bij een dierenpark in Schaijk. Er zijn nu vijf uitloopbruggen geplaatst, nadat in februari een alpaca verdronk. Die alpaca die in haar vruchtbare periode zat, sloeg op de vlucht nadat een hitsige bok probeerde om op haar rug te springen. Het vrouwtje liep daarom snel het water in, maar kon er vervolgens zelf niet meer uit komen.

Malini Witlox Geschreven door

Haar vacht had zich volgezogen met water. Hierdoor werd het dier zo zwaar, dat het naar beneden zakte en verdronk", meldt de dierenambulance. De waterkant was te steil om er zelf uit te komen. De bruggen moeten daarbij helpen. “Een hek rond de vijver, zoals door bezorgde bezoekers werd gesuggereerd, was geen optie. Dat zou namelijk andere dieren en vogels weer kunnen belemmeren om in en uit de vijver te komen. Met de uitloopbruggen kunnen de dieren in elk geval altijd op eigen kracht ook weer uit het water klimmen", zegt wethouder Harold van den Broek van de gemeente Maashorst. Overigens is er ondertussen al een nieuwe alpaca in het hertenpark gearriveerd. Die staat nog in quarantaine, maar kan binnenkort het park in.

Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost/Facebook.