Jessica vreest voor zwemles van dochtertje door torenhoge energieprijzen

Jessica zit vaak in de stress op de app van haar energieleverancier te kijken (Foto: Alice van der Plas).

Met hogere temperaturen en een heerlijk zonnetje op komst begint het lente te worden. Toch is Jessica uit Helmond alweer bezig met de winter. Samen met haar dochtertje (8) is ze een van de vele huishoudens die te maken krijgt met energie-armoede en daar komen nu ook de hoge benzineprijzen bij. Ze heeft een reumatische aandoening en een Wajong-uitkering. En dat is al geen vetpot.

De energierekening van Jessica is flink opgelopen sinds haar energieleverancier Welkom Energie vorig jaar failliet ging. "De laatste maanden zijn de kosten steeds enorm gestegen. Ik heb een schuld van 350 euro bij mijn nieuwe energieleverancier." Die schulden heeft Jessica in de wintermaanden opgebouwd. "Op sommige dagen was het zo koud dat ik de verwarming toch heb aangezet terwijl ik dat zo min mogelijk doe."

"Het zit continu in mijn achterhoofd."

De lente en de zomer zijn dus fijne maanden voor haar, maar de zorgen zijn niet zomaar weg. "“Hoe ga ik mijn energierekening komende winter nog betalen als het té koud is om de verwarming uit te laten? Het zit continu in mijn hoofd.” De stijging van de benzineprijzen verergert de situatie van Jessica en haar dochtertje (8) nog meer. "Het is bijna niet meer te doen om mijn dochter twee keer in de week naar zwemles te brengen in Mierlo." De zwemles van haar dochter wordt voor de helft betaald door Stichting Leergeld. "Dat is fijn, maar ik moet nog steeds een deel zelf ophoesten. En dan moet ik ook zorgen dat ik genoeg benzine heb om haar weg te brengen."

"Mijn dochtertje en ik eten drie keer in de week soep met brood."

Dat zorgt ervoor dat Jessica moet bezuinigen op andere uitgaven. "Alles wat ik tekort kom, gaat van het huishoudgeld af. Mijn dochter en ik eten soms drie keer in de week soep met een boterham, ondanks dat we bij de voedselbank terecht kunnen." Op een tegemoetkoming van 200 euro die via de gemeente wordt uitgekeerd, zit Jessica al sinds eind vorig jaar te wachten. "Ik heb al een paar keer met de gemeente gebeld maar nog steeds niks gekregen. Het is frustrerend dat het zo lang duurt. Met 200 euro kan ik mijn schulden deels afbetalen."

"Ze kunnen mij geen voorrang geven."