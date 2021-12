Jessica zit door hoge energierekening in kil huis: 'Ik verkramp van de kou'

Jessica warmt nu vaak de handen aan haar kaarsen (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Elke dag kijkt Jessica uit Helmond zenuwachtig op de app van haar energiebedrijf. Dreigt ze aan haar limiet te komen, dan gaat de verwarming uit. Sinds het failliet gaan van haar energieleverancier Welkom Energie en het stijgen van de gasprijs, is de energierekening torenhoog. En zit Jessica in de stress in een koud huis. "Mijn moeder zegt dat ik de app eraf moet gooien, maar ik kan het niet loslaten."

Het huis van Jessica ligt in de wijk Helmond-Oost. Een wijk waar volgens recent onderzoek van TNO meer dan 13 procent van de huishoudens niet voldoende geld heeft om het huis warm te krijgen. Deze huishoudens lijden aan zogeheten energie-armoede. Ruim drie kwart miljoen huishoudens heeft er last van, schrijft TNO op haar website. Opvallend: Met name buiten de Randstad komt energie-armoede voor. Jessica lijdt sinds een paar weken kou. "Ik woonde hier altijd fijn. Mijn huis is mooi, hoewel ik er wel heel veel aan heb moeten doen. De boel is goed geïsoleerd, alleen liet de voordeur wel wat kou door, maar daar maalde ik niet zoveel om. Ik was nooit bang om de verwarming aan te zetten." Dat is nu wel even anders. Jessica hangt inmiddels aan de telefoon met de woningbouwstichting. Of er toch niet iets gedaan kan worden aan de deur? En of die kapotte kit bij de raamkozijnen vervangen kan worden? Alles om die rekening naar beneden te krijgen.

"We gaan om half 7 al naar bed."

De 8-jarige dochter van Jessica heeft geen verwarmd kamertje meer. Alleen in de woonkamer wordt af en toe nog gestookt als het echt niet meer te harden is. Op het bed van haar dochter liggen stapels dekbedden. "We gaan allebei om half 7 al naar bed", zegt Jessica. "Ik heb echt geen zin om de hele avond in de kou op de bank te gaan zitten. Ik kan dan natuurlijk nog niet slapen, dus neem ik mijn laptop mee of een boek." Vaak vlucht Jessica met haar dochter naar het warme huis van haar beste vriendin. "Daar doucht mijn dochter ook na haar zwemles. Het is daar lekker warm." Voor Jessica is het dan moeilijk om huiswaarts te gaan. "Dan kom je hier in een koud huis. Mijn dochter is gefrustreerd. Waarom kan hier de verwarming niet aan?"

"Waarom kan hier de verwarming niet aan?"

De rekening van Jessica bij Welkom was 104 euro. "Toen moesten we naar Eneco en werd ik ingeschat op 350 euro. Toen ik de app had gedownload en het verbruik zag, viel ik echt steil achterover." Jessica is inmiddels overgestapt op een andere energieleverancier. "Maar ik zit nu toch over de 250 euro heen voor 1 maand. Echt absurd dat dit kan."

Jessica zit vaak in de stress op de app van haar energieleverancier te kijken (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Jessica is bang dat ze in de schulden komt. Ze heeft een reumatische aandoening en een Wajong-uitkering. Geen vetpot. "Ik houd altijd fanatiek alles in de gaten om ergens te kunnen besparen." De thermostaat staat bij Jessica overdag op 16. De woonkamer is kil. De verslaggeefster krijgt bij het schrijven na een half uurtje steenkoude handen. En waar bij andere Helmonders de kerstlichtjes al uitbundig branden, is het bij Jessica donker. "Ik ben door alle stress totaal niet meer in de stemming. Ik wil alleen maar dat deze wintermaanden voorbij gaan", zegt Jessica. "Ik word er heel somber van." Jessica bezuinigt ook op andere dingen om meer te kunnen besteden aan de verwarming. Want de echte winter moet nog komen. En dus bezuinigt ze op boodschappen. "Daar heb ik nog maar 40 euro per week voor." De hoge energierekening leidde Jessica naar de voedselbank. "Ik ben erg blij dat ik weer wat boodschappen kan hebben." Ook is Jessica blij met mensen die doneeracties op touw zetten voor de gedupeerden. "Daar ben ik echt heel dankbaar voor." Jessica is niet alleen somber, maar ook boos. "Ik vind dat de overheid mensen meer tegemoet moet komen. Het is allemaal heel leuk en aardig dat ze de Nederlanders willen compenseren, maar de nood is nu. Ook zijn wij veel meer gaan betalen dan andere mensen. Ik vind het niet eerlijk. Warmte is geen luxe. Ik vind het jammer dat er nu niets mee wordt gedaan, dat we geen hulp krijgen. Dat raakt me erg." De naam Jessica is vanwege privacy gefingeerd. Hoe staat het met de energie-armoede in jouw wijk? Bekijk hier de kaart van TNO

