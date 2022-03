Man ligt al lange tijd dood in huis: 'Zou zomaar een jaar kunnen zijn'

In een huis in De Kruiskamp in Den Bosch is donderdag een overleden man gevonden. Die lag al lang in dit huis in het westen van de stad. Dat laat een politiewoordvoerder vrijdagochtend weten.

Hoe lang de man er precies lag, wordt onderzocht. "Maar dat hij er al lang lag, is duidelijk. Gezien de omstandigheden zou dit zomaar een jaar kunnen zijn." Erg op zichzelf

De man zou een natuurlijke dood gestorven zijn. Volgens het BD zou de overleden man erg op zichzelf zijn geweest. Het lichaam werd ontdekt nadat iemand meldde dat de man al geruime tijd niet meer gezien was. Reinigen

Een speciaal bedrijf zal het appartement van de overleden man reinigen. LEES OOK: Dode man leefde 'beetje als kluizenaar': 'Vreselijk, zo eenzaam sterven'