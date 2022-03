Dode man leefde 'beetje als kluizenaar': 'Vreselijk, zo eenzaam sterven'

Het appartementencomplex in Den Bosch waar de dode man na lange tijd werd gevonden (foto: Jan Waalen).

De man die donderdag dood werd gevonden in zijn appartement aan de Amsterdamstraat in Den Bosch is het gesprek van de dag onder buurtbewoners. De man lag al lange tijd dood in zijn huis. Misschien wel een jaar, volgens een politiewoordvoerder.

"Deze man was heel erg op zichzelf", vertelt een buurvrouw vrijdag. "Hij leefde een beetje als een kluizenaar."

"Ik wist eigenlijk niks van hem."

De man woonde op de derde etage van het appartementencomplex, waar veel ouderen wonen. Een aantal van hen krijgt daar zorg. De man zou een natuurlijke dood gestorven zijn. "Ik kende hem wel van gezicht", vertelt een andere buurtbewoner. "Maar ik wist eigenlijk niks van hem."

"Ik had al een paar keer aangebeld bij zijn huis."