Kaasdrama in Oosterhout: 3000 kilo kaas gesmolten door kapot koelsysteem

Kaasmakers Anke en Maarten Wismans van Zuivelboerderij de Driehoek in Oosterhout konden wel huilen toen zij begin dit jaar de deuren van hun opslag openden. Een groot deel van de oude kazen die daar lagen te rijpen, waren gesmolten, doordat het koelsysteem kapot was gegaan. Maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten, ze maken er nu kaasfondue van.

De kazen die Maarten en Anke op de boerderij maken moet een jaar in de opslag liggen om te rijpen. De kazen waar het mee misging lagen er al een aantal maanden. "Dat is heel zuur. Als het hele systeem was uitgevallen was het geen probleem geweest. Begin januari was het op zich koud genoeg. Maar doordat de ventilatoren warmte bleven geven, zijn de kazen gaan smelten."

Maarten en Anke konden hun ogen niet geloven toen ze de opslag van de kaasboerderij binnenliepen. Het koelsysteem bleek te zijn uitgevallen, terwijl de ventilatoren doordraaiden. Daardoor was het veel te warm geworden in de opslag. Anke omschrijft: "De kazen waren gaan smelten. Een deel was open gesprongen en een deel was vervormd. Maanden werk glipt dan door je vingers."

Nadat ze van de eerste schrik bekomen waren, besloten de kaasmakers dat ze moesten gaan omdenken. Anke lachend: "If life gives you lemons, make lemonade. We besloten de gesmolten kazen te gaan proeven. Een deel smaakte eigenlijk nog prima. Maar doordat ze gemolten waren, kreeg je er een raar gevoel van in je mond. Een beetje alsof je boter in je mond had. Toen besloten we te kijken of we er kaasfondue van konden maken."