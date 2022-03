Dick brengt terreinwagens naar Oekraïne om gewonde militairen te helpen

Dick (midden) bij de SUV's die ze in Oekraïne achterlaten voor de militairen. Onderweg naar de grens met Oekraïne. Een van de SUV's die ze in Oekraïne achterlaten. voor de militairen De andere SUV voor Oekraïense militairen. Volgende Vorige 1/4 Dick (midden) bij de SUV's die ze in Oekraïne achterlaten voor de militairen.

Dick van Mersbergen uit Genderen kon de ellende in Oekraïne niet langer aanzien. Hij wilde wat doen. Nu is Dick met drie vrienden en twee SUV's op weg naar de Oekraïense grens. De terreinwagens laten ze daar achter voor het Oekraïense leger.

Imke van de Laar Geschreven door

Het is een lange, vermoeiende reis. Toch is Dick vol enthousiasme onderweg. Al rijdend, vertelt hij aan de telefoon: "We hebben te horen gekregen dat het Oekraïense leger deze SUV's met trekhaak heel goed kan gebruiken. Om gewonde militairen op te halen in ruig gebied en ze naar een noodhospitaal te kunnen brengen. En om eten voor de militairen mee rond te brengen. Dus zijn we zo snel mogelijk vertrokken."

"We zijn doodmoe, maar het is het allemaal waard."

Eigenlijk was Dick met zijn dorpsgenoten Peer Vos, Bert Bergyk en Wilco van Ee met drie SUV's onderweg. Maar één terreinwagen is bij de Duitse grens kapot gegaan. Dick legt uit: "Waarschijnlijk zit er vuil in de benzinetank. Daarom stopte de wagen steeds. Hij wordt nu gemaakt en dan zo snel mogelijk nagebracht." Donderdag om zes uur 's ochtends is Dick aan de reis begonnen. In totaal moeten ze zo'n 1700 kilometer afleggen voor ze bij de Pools-Oekraïense grens zijn. Die hopen ze vrijdagavond te bereiken. "We zijn doodmoe, maar het is het allemaal waard."

"We zijn blij dat we wat kunnen doen om het Oekraïense volk te helpen."