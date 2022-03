Mensenhandel, geld witwassen en valse merkkleding: vrouw (35) aangehouden

Een 35-jarige vrouw uit Sint-Michielsgestel is aangehouden vanwege mensenhandel, geld witwassen en de verkoop van valse merkkleding. De politie kwam de vrouw op het spoort na een aangifte van mensenhandel.

De aangehouden vrouw zou een andere vrouw seksueel hebben uitgebuit. Daarnaast kreeg de politie tips over handel in valse merkkleding.

Maandag deed de politie, in samenwerking met onder meer de gemeente en het Openbaar Ministerie, doorzoekingen op vijf locaties in Oost-Brabant. Hierbij nam de politie onder meer een grote hoeveelheid valse merkkleding, parfum van een vals merk, valse merkschoenen en een groot geldbedrag in beslag.

Later in de week werden ook twee voertuigen in beslag genomen.