Hanny leeft in energiearmoede en gaat politiek in om lotgenoten te helpen

Hanny staat op plek 6 van de lokale partij Voor Tilburg (foto: Ritchie van Rijswijk).

Hanny Heuvelink (56) wil de lokale politiek in. De Tilburgse vertelde een half jaar geleden aan Omroep Brabant dat ze al jaren in de kou leeft, door de hoge energieprijzen. Tientallen mensen herkenden zich in haar verhaal en reageerden. Nu wil Hanny andere mensen in energiearmoede helpen. "Veel erger voor anderen dan voor mezelf."

Evie Hendriks Geschreven door

Douchen in de sportschool, de vaat wassen in een teiltje, geen gerechten koken die lang op het vuur moeten staan en de verwarming altijd zo laag mogelijk zetten, het liefste uit. Het zijn allemaal oplossingen die Hanny heeft bedacht om haar eigen energierekening zo laag mogelijk te houden. "Het is ontzettend lief dat zoveel mensen reageren op mijn verhaal. Ik heb zelfs dekens opgestuurd gekregen." Buiten meelevende reacties kwamen er ook veel reacties binnen van mensen die in dezelfde situatie als Hanny zitten.

"Het is diep triest."

"Zoveel mensen krijgen te maken met deze vorm van armoede. Mensen melden hun kinderen ziek, omdat ze niet kunnen trakteren op school door de hoge energierekening. Nu de hoge benzineprijzen erbij komen, nemen sommige mensen ontslag omdat ze niet meer naar hun werk kunnen. Het is diep triest. Ik vind het voor anderen ook veel erger dan voor mezelf." Hanny gaat daarom niet bij de pakken neerzitten. "Ik kan er voor mezelf niks aan veranderen, dus ik bedenk oplossingen." Toch blijft het de komende tijd misschien niet bij oplossingen bedenken voor haarzelf.

"Onbedoeld het boegbeeld geworden van mensen in deze situatie."

"Ik ben onbedoeld het boegbeeld geworden voor mensen in deze situatie. Toen ze me vroegen om op de lijst te staan van Voor Tilburg, wilde ik het eerst niet doen. Ik ga altijd stemmen maar in de politiek werken, dacht ik niet te kunnen. De partij wilde het zo graag dat ik op plek zes ben beland." Waar de twijfel eerst toesloeg bij de Tilburgse, gaat ze er nu voor de volle honderd procent voor. "Ik ben nu heel erg trots. Ik wil me inzetten om energiearmoede aan te pakken maar ik wil mensen die ermee te maken krijgen ook helpen bijvoorbeeld met het aanmelden bij hulpinstanties." De gemeente Tilburg is volgens Hanny al goed op weg om mensen hierbij te helpen. "In tegenstelling tot andere gemeente betaalt Tilburg eerder een tegemoetkoming van 200 euro uit aan mensen in energiearmoede. Met die eenmalige uitkering kunnen mensen schulden aflossen."

"Alleen maar lastiger om rond te komen."

De situatie van Hanny zelf wordt er niet makkelijker op maar toch blijft ze positief. "Met alle prijsstijgingen wordt het alleen maar lastiger om rond te komen maar we moeten samen proberen om oplossingen te bedenken." Eerder vertelde Hanny de verwarming in de winter op 5 graden te draaien.