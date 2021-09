Brabant kent veel meer armoede: 'Ik douche één keer per week'

De verwarming staat bij Hanny in de winter op 5 graden om bevriezing te voorkomen. vergroot

Het schrijnende verhaal van Hanny Heuvelink uit Tilburg, die tegen de armoedegrens leeft en haar energiekosten niet meer kan betalen, wordt door anderen veel herkend. "Ik wil dat jullie weten dat heel veel mensen uit Brabant in zeer moeilijke omstandigheden leven, en dat de schulden en rekeningen steeds hoger worden."

De 56-jarige Hanny vertelde donderdag dat ze 's winters haar verwarming nauwelijks aanzet, omdat ze de kosten niet kan betalen. De thermostaat gaat op maximaal 5 graden, zodat de leidingen niet bevriezen. Ze brengt veel tijd door onder een dekentje en steekt kaarsjes aan, omdat die wat warmte afgeven. "Het ergste is dat ik niemand thuis durf uit te nodigen als het koud is", bekende ze. "Want dan moet ik het helemaal warm stoken."

Martijn kan erover meepraten. Hij leeft net als Hanny van een bijstandsuitkering. "Ik heb een chronische longaandoening, hulp is niet te krijgen", vertelt hij. "Ik leef in zo'n grote armoede dat ik maar één keer in de week kan douchen. Ik eet vier dagen hetzelfde."

"Ik trek drie broeken en vier truien over elkaar aan."

In de winter gaat de verwarming bij Martijn nooit aan, hoeveel graden het ook vriest. "Ik trek dan letterlijk drie broeken en vier truien over elkaar aan. Mensen ontvangen durf ik niet, het is gewoon te koud. De deurbel heb ik al lang geleden uitgezet."

Volgens Martijn stapelen de schulden en rekeningen bij hemzelf en veel anderen zich op. "Ook de psychologische gevolgen nemen toe", weet hij. "Het houdt een keer op."

Ook Brenda heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. "Ik herken veel in Hanny's verhaal", schrijft ze. "Mijn huis is oud en bijna niet geïsoleerd. De verwarming moet hier wel aan omdat ik kleine kinderen heb, maar de rekening is torenhoog. Ik woon particulier en de verhuurder doet niets, maar ik betaal wel iedere maand de hoofdprijs aan huur- en energiekosten. Ik moet het ook maar in m'n uppie bolwerken. Niet te doen!"

Dicky vindt het lastig om rond te komen. "Hanny is echt niet alleen. Bij mij gaat de kachel pas aan bij 10 graden vorst", laat hij weten. En Michelle reageert: "Ik zit meestal onder dekentjes en verwarm alleen de woonkamer en de keuken. Erg vervelend, want met mijn fibromyalgie is kou niet fijn." Fybromyalgie is een aandoening van chronische en langdurige pijn in spieren en bindweefsel.

"'s Avonds één piepklein lampje aan en kliekjes opwarmen om gas te sparen."

Mia kent mensen in haar omgeving die in de winter tv kijken in een slaapzak om warm te blijven. "Niks nieuws, hoor", schrijft ze. "Mensen die een baksteen in hun stortbak hebben om water te besparen, die 's avonds maar één piepklein lampje aan hebben en kliekjes opwarmen om gas te sparen. De bakken van winkels met levensmiddelen die over de houdbaarheidsdatum zijn, zijn altijd leeg. Nederland is al lang geen ontwikkeld land meer. We kennen armoede op alle fronten."

