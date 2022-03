Studente Feya (20) heeft geen studieschuld want ze is ook porno-model

Feya Fern uit Den Bosch is 20 en gaat zoals zoveel leeftijdgenoten naar school. Maar er is één belangrijk verschil. Ze woont niet in een louche studentenkamer, maar heeft een eigen ruim appartement. En ze heeft geen studieschuld. Allemaal dankzij een lucratief bijbaantje in de seksindustrie. Voor haar opleiding aan het Koning Willem I-college in Den Bosch maakte ze er een toneelstuk over.

In een lokaal van het Koning Willem I-college wordt druk gerepeteerd. Maar de onalledaagse rekwisieten zorgen regelmatig voor meligheid. Vooral de vuistdikke, 50 cm lange paarse dildo doet het goed. “Ik moest in eerste instantie even slikken”, bekent Sterre de Haas. Ze speelt het karakter van Feya. “Want het is wel mbo hè. Zodra je op het podium staat, worden er opmerkingen geroepen. Ik heb eerder in een beha op het podium gestaan en dan roepen ze: trek hem uit. Opmerkingen van zestienjarige jongens die heel blij zijn dat ze een meisje in een beha zien.”

Daarom staan de spelers dus niet naakt op het podium, legt Feya uit. “Dat mag pas op het hbo, niet op het mbo."

Feya maakt sinds twee jaar naakte en pornografische foto’s en video voor kanalen als Onlyfans en Pornhub. Waarom ze dit doet? Feya reageert onbevangen: “Ik dacht: waarom niet? Ik had het geld niet per se nodig, ik had gewoon wat tijd over en het leek me leuk.”