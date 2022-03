Malolay helpt Afghanen in nood: 'Iedereen verdient hulp'

Malolay van As.

Sinds de oorlog uit is gebroken in Oekraïne, zijn er miljoenen euro's opgehaald en binnen korte tijd enorm veel opvangplaatsen vrijgemaakt voor vluchtelingen. Ontzettend mooi, vindt Malolay van As uit Afghanistan. "Maar het raakt me ook wel, want iedereen in nood verdient zulke mooie hulp." Om aandacht te vragen voor de situatie in haar geboorteland, organiseert Malolay samen met twee anderen een benefietdiner in Eindhoven. Daarmee wordt geld opgehaald voor mensen in hongersnood.

Malolay is in Afghanistan geboren en organiseert al jaren acties om geld op te halen voor mensen in haar geboorteland. "De situatie daar is al jaren heel ernstig. Er heerst veel armoede. Mensen hebben geen eten, kinderen bedelen op straat en mensen verkopen hun organen om aan geld te komen." Ze hoopt geld en ook wat meer aandacht te kunnen krijgen voor de mensen daar. Maar dat gaat moeizaam. "Het bedrag dat we binnenhalen is niet te vergelijken met de miljoenen euro's die voor Oekraïne zijn opgehaald, maar alle kleine beetjes zijn mooi meegenomen."

"Ik ben ontzettend trots op wat er voor de mensen uit Oekraïne is geregeld."

Dat er zoveel geld en aandacht voor de oorlog in Oekraïne is, vindt Malolay heel mooi. Ze hoopt dat dat ook voor Afghanistan zou kunnen gebeuren. "Oorlog is oorlog, dus het feit dat er iets goeds voor de mensen uit Oekraïne is geregeld, daar ben ik ontzettend trots op. De mensen uit Oekraïne hebben ook onze hulp nodig. Tegelijkertijd raakt het me wel. Ik hoop dat we Afghanistan niet vergeten, want iedereen in nood verdient zulke mooie hulp."

"In Afghanistan zijn ook veel mensen in nood, daar vraag ik aandacht voor."

Dat er meer aandacht voor Oekraïne dan Afghanistan is, zegt Malolay te snappen. "Oekraïne is veel dichterbij, dus dat kan ook invloed hebben op Nederland. Daar maak je je dan meer zorgen om." Tegelijkertijd voelt het een beetje als een klap, zegt Malolay. "In Afghanistan zijn ook veel mensen in nood, dus daarom vraag ik daar aandacht voor. Ik, maar ook verschillende stichtingen, hebben vaker geprobeerd om via Giro555 een actie op te zetten voor Afghanistan, maar dat mocht niet omdat dat alleen bedoeld is voor ‘uitzonderlijke rampen’. Dat doet wel iets met je." Malolay organiseert op 14 en 22 maart een benefietdiner samen met Joerie Messelink en Hesso Fatah in het Bamiyan Restaurant in Eindhoven. Van het geld van één iemand die komt eten, kan een gezin in Afghanistan een maand lang worden geholpen. "We helpen ze dan om zelfstandig geld te kunnen verdienen. Zo hebben we bijvoorbeeld met mensen daar een bakkerij opgericht, die verdienen nu hun eigen geld", vertelt Malolay. Een kok kookt voor iedereen een driegangendiner. Verschillende mensen komen die avonden eten, onder meer mensen die ook uit Afghanistan zij gevlucht. Op 22 maart is nog plek.