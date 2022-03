Supermarktmedewerkster bedreigd met mes, man gaat er met geld vandoor

Een medewerkster van de Plus-supermarkt aan het Tolbergcentrum in Roosendaal is vrijdagavond bedreigd met een mes. De man die dit deed, eiste geld. Vervolgens ging hij er met dit geld vandoor.

De overval vond rond halfnegen plaats.

Signalement

Agenten hebben in de omgeving nog gezocht naar de verdachte, maar tevergeefs.

De overvaller is een getinte man. Hij wordt ongeveer 20 jaar oud geschat, is zo'n 1,70 meter lang. Hij droeg op het moment van de overval een cap van de New York Yankees.