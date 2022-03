Wachten op privacy instellingen... Foto: Raymond Merkx. Volgende Vorige 1/2 Struikrovers redden planten van het oude Amphia Ziekenhuis in Breda

Omwonenden van het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda krijgen zaterdag de unieke kans om te struikroven. En wel in de letterlijke zin van het woord, want ze mogen gratis het groen rondom het ziekenhuis uitgraven en mee naar huis nemen. Dat hoef je de omwonenden geen twee keer te zeggen: tientallen mensen zijn 's ochtends druk in de weer met een schep en kruiwagen.

Mensen rijden af en aan met bomen, plantjes en struiken die ze hebben uitgegraven en in een kruiwagen naar hun auto brengen. Bij sommigen gaat de achterbak van de auto niet eens meer dicht. Gelukkig hebben ze dat er wel voor over om het groen te kunnen redden. "De planten verdienen een tweede leven, het zou zonde zijn als ze worden vernietigd. Ik heb een flinke appelboom meegenomen, daar ga ik een plekje voor zoeken in de tuin", vertelt Marijntje.

Marijntje met haar appelboom.

De actie is georganiseerd door Struikroven, een initiatief dat door heel het land wil voorkomen dat groen verloren gaat. Op het terrein van het oude Amphia Ziekenhuis, wordt namelijk een nieuwe wijk gebouwd. Bij de sloop van het oude ziekenhuis wordt veel materiaal hergebruikt, en de planten nu dus ook. "We vinden het zonde dat planten, bomen en natuur vernietigd worden voor de bouw, dus dit is een manier om het te redden", vertelt Bernice Kamphuis van de organisatie. "Ik ben superblij en trots om te zien hoeveel mensen hiervoor opkomen en de natuur redden." Ook buurtbewoner Piet is blij met de actie. Hij helpt graag een handje mee. "Mijn tuin zit aardig vol, maar ik vind het toch leuk om iets kleins mee te nemen. Het is goed voor het milieu, maar het is voor mij ook een mooi aandenken. Mijn kinderen zijn in dit ziekenhuis geboren, dus dan is het extra leuk om hiervan iets in de tuin te hebben staan."

Buurtbewoners graven planten uit.