Verdachte en slachtoffer van steekpartij Tilburg allebei naar ziekenhuis

De Generaal Smutslaan in Tilburg (foto: Google Streetview).

Een 51-jarige Tilburger is vrijdagavond aangehouden in de Generaal Smutslaan nadat die een andere man had gestoken. Agenten kwamen het slachtoffer rond kwart voor acht tegen op de Sacharias Jansenstraat in Tilburg. Verdachte en slachtoffer moesten zich allebei in het ziekenhuis laten behandelen aan hun verwondingen.