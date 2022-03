Dave deelt fruit uit aan Oekraïners: 'Verschrikkelijk dat dit nodig is'

Dave van den Hout (45) uit Tilburg is nu zo'n tien dagen in Polen om daar mensen te helpen die voor de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht. Zaterdag deelt hij fruitsalades uit op het centrale plein voor het station in het Poolse Krakau. "De mensen zijn dankbaar, maar dat hoeft helemaal niet. Daar gaat het niet om. Het is verschrikkelijk dat ze hier zijn en dat dit nodig is." Zelfs de Poolse president Andrzej Duda kwam hem zaterdag de hand schudden.

Op het centrale plein voor het station is het een grote chaos, vertelt Dave. Er is een slaaptent en een opvang die 24 uur per dag open is. Mensen lopen rond om spullen en eten te brengen en iedere dag komen er nieuwe Oekraïners bij die hulp nodig hebben. "Het is een drama. De hele dag gaat het zo door. Veel mensen zwerven een beetje rond het station. Ze zijn op zoek naar eten, warmte en een plek om even te zitten."

Dave heeft zaterdag twee tafels neergezet waar fruitsalades worden gemaakt en uitgedeeld. "We zijn een van de duizenden vrijwilligers hier. We hebben geprobeerd onze plek te bemachtigen, zodat we echt iets aan kunnen bieden aan de mensen." De Tilburger koopt eten en spullen van donaties die hij van mensen krijgt.