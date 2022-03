Stoepkrijten om Oekraïne te steunen: tientallen kinderen deden dat zaterdagmiddag op het Stadhuisplein in Eindhoven. Het plein veranderde in een zee van geel-blauwe steunbetuigingen. "Poetin moet z'n mond houden en wegwezen", zegt de 9-jarige Shiloh. En ook de andere kinderen hebben wel een mening over de oorlog, zoals je ziet in de video.