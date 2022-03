Storing bij de Volkerakbrug, verkeer staat stil op de A29

De Volkerakbrug bij Willemstad is dicht door een technische storing. Er kan in beide richtingen geen verkeer overheen. Dat zorgt voor lange files op de A29 aan beide kanten van de brug.

Wat de storing heeft veroorzaakt, is onduidelijk. Er is een monteur onderweg die het euvel moet verhelpen. Ondertussen staan auto's aan beide kanten van de brug in de file.

Spookrijden

Sommige automobilisten zijn het wachten beu en keren om. Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen al spookrijdend over de vluchtstrook terug proberen te rijden.

Verkeer wordt aangeraden om via Dordrecht om te rijden.