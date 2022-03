Protestboompjes in Tilburg moeten zorgen voor een groenere stad

Een protestboompje in Tilburg (foto: Extinction Rebellion) Protestboompje bij het Stadskantoor in Tilburg (foto: Extinction Rebellion) Foto: Extiction Rebellion Volgende Vorige 1/3 Een protestboompje in Tilburg (foto: Extinction Rebellion)

Op verschillende plekken in Tilburg zijn zaterdag kleine berkenboompjes geplant. Het was een actie van Extinction Rebellion. De actiegroep wil dat de stad groener wordt en nam het heft maar in eigen hand.

"Het zijn bomen met een boodschap", zo zegt de actiegroep in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. "Ze richten zich tot de toekomstige raad en wethouders om een beter groenbeleid te voeren." Dat is als het aan de actievoerders ligt een beleid waarin veel meer wordt geplant dan wordt gekapt. 'Druppel op een gloeiende stad'

Er zijn 'protestboompjes' geplant bij onder meer de Schouwburg en bij het Stadskantoor op de Spoorlaan. "Een druppel op de gloeiende stad", noemt Extinction Rebellion het, maar de groep hoopt hiermee een voorzet te geven voor meer aanplant. De actie in Tilburg past in een landelijke actiedag waar aandacht voor het milieu werd gevraagd met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht. Zo was er in Eindhoven een 'modeshow' op het 18 Septemberplein en in Den Bosch werden politieke partijen langs de 'klimaatmeetlat' gelegd.