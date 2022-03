Overval op Jumbo supermarkt in Den Bosch, dader vlucht met geld

Een Jumbo supermarkt in Den Bosch is zaterdagavond overvallen. Een man bedreigde daarbij een medewerker. De dader is gevlucht.

De supermarkt in de Rompertpassage in Den Bosch werd rond negen uur 's avonds overvallen. Het was het moment dat de winkel net ging sluiten. Er waren nog een paar mensen in het pand aanwezig, voornamelijk medewerkers. Dat meldt de politie. Er raakte niemand gewond.

De overvaller ging er met geld vandoor, maar het is niet duidelijk hoeveel er precies is buitgemaakt. Hij vluchtte in de richting van het tankstation.

Volgens de politie gaat het om een blanke man van rond de veertig jaar met een onverzorgd uiterlijk. Hij was tussen de 1,75 en 1,80 meter lang en droeg een donkerblauwe jas en een spijkerbroek.