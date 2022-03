Ellie stond uren vast voor Volkerakbrug en hoorde niks behalve 'paardenlul'

Ellie en haar man stonden bijna vooraan in de rij (beeld: Rijkswaterstaat).

Ellie Meijer uit Oudenbosch stond zaterdagmiddag samen met haar man ruim twee uur vast op de A29 voor de Volkerakbrug bij Willemstad. Door een technische storing bleven de slagbomen dicht en kon er geen verkeer overheen. Al die tijd kregen ze geen informatie, terwijl de brugwachter zijn microfoon wel gebruikte om een automobilist uit te schelden: voor paardenlul.

Wat een gezellige voetbalmiddag had moeten worden, liep helemaal anders. Ellie ging samen met haar man naar een wedstrijd van Sparta in Schiedam. Ze vertrokken ruim op tijd, na een kwartiertje rijden stonden ze stil voor de brug, wat wel vaker gebeurt. Ze zagen verschillende boten over het water voorbijkomen en dachten vervolgens weer te kunnen rijden. “We stonden vrijwel vooraan in de rij, dus ik kon zien dat de brug niet helemaal sloot. De slagbomen gingen ook niet open. Ik kon op internet zo gauw geen storing vinden, dus we wachtten rustig af.”

"Een motor reed met misschien wel 200 kilometer per uur over de brug die half open stond."

Maar er komt vervolgens geen informatie en de file op de brug wordt in beide richtingen alsmaar langer. “Niemand vertelde ons verder iets, dus mensen gingen uit de auto en op de vangrail zitten. Achter ons stond een auto met drie kleine kinderen, zij liepen ook over de weg. En iemand liep er met een hond.” Ze spreekt van een gevaarlijke situatie, want niet iedereen heeft even veel geduld. “Aan de andere kant van de snelweg reed een motor met misschien wel 200 kilometer per uur over de vluchtstrook en vervolgens over de brug die half open stond. We schrokken ons rot.”

"Zoiets zeg je toch niet."

Ellie en haar man blijven ondertussen in de auto zitten, omdat ze dat veiliger vinden. Ze luisteren naar de voetbalwedstrijd via Radio Rijnmond. Maar aan de overkant van de brug gaat er op dat moment iemand op de slagboom hangen. “De brugwachters hadden tot die tijd niets gecommuniceerd. Maar plots klonk er door een microfoon uit die toren: ‘Wil die paardenlul met z’n zwarte jas van de slagboom afblijven!’ We zagen die drie kinderen achter ons schrikken, zoiets zeg je toch niet. Ik vond het heel asociaal.” Ook daarna krijgen ze geen informatie, en dat steekt Ellie. “Als je dan zo’n microfoon hebt, gebruik die dan om te communiceren wat er aan de hand is. Want je veroorzaakt een hoop onrust door niets te zeggen. Ze hadden ook kunnen zeggen dat mensen in hun auto moesten blijven, want het was best wel gevaarlijk.”

"Doe eens een beetje lief voor elkaar.”

Na twee uur en tien minuten mag Ellie haar auto keren via de vluchtstrook, op aanwijzingen van Rijkswaterstaat. Ze gaan naar huis, want de wedstrijd gaan ze niet meer halen. Ellie hoopt dat Rijkswaterstaat wel wat leert van deze situatie. “Die man had wel van de slagboom af moeten blijven, maar op zo’n manier tegen iemand praten slaat nergens op. Het is toch al zo’n rare wereld. Doe eens een beetje lief voor elkaar."

"Die informatievoorziening verloopt via verkeersinformatie via internet en radio."