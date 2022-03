Bram (8) zingt honderden euro's bij elkaar voor Oekraïne: 'Wil ze helpen'

Een microfoon, een standaard en een kleine luidspreker: meer heeft zanger Bram Stofmeel (8) niet nodig om geld in te zamelen voor Oekraïne. Bij zijn huis is te weinig publiek, dus gaat hij midden op het Vrijthof in Hilvarenbeek staan. Na twee dagen heeft hij al 316,60 euro opgehaald. Hij gaat zondagmiddag om twee uur weer een uurtje knallen. "Ik wil ze helpen, zodat de slachtoffers weer fijn kunnen leven." Bekijk in de video hoe het jonge talent geld bij elkaar zingt.