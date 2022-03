Brabanders vinden veel meer explosieven en dat komt door corona

Twee granaten die zijn opgevist tijdens het magneetvissen (foto: Joris Wetzer).

Magneetvissers en speurders met een metaaldetector hebben in 2021 veel meer explosieven gevonden in Brabant dan voorheen. De oorzaak? Corona. "Mensen moesten iets toen de kroegen en musea dicht waren."

Ron Vorstermans Geschreven door

Voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was 2021 een ongekend druk jaar. Verspreid over alle provincies moest de dienst bijna 2600 keer uitrukken. Dat is ruim driehonderd keer vaker dan in 2020. Ook in Brabant was een duidelijk stijging in bommenvondsten te zien, eigenlijk op alle fronten. "En het komt allemaal door de coronacrisis", vertelt majoor Peter aan Omroep Brabant.

"Mensen trokken in 2021 opeens de metaaldetector uit de schuur."

Majoor Peter ('mijn achternaam houd ik voor mezelf') staat aan het hoofd van alle operaties van de EOD in binnen- en buitenland. Het was een druk jaar voor hem, maar ook voor de rest van de EOD. De EOD moest vorig jaar in totaal 597 keer in actie komen in onze provincie om bommen of granaten op te ruimen. Dat gebeurde in 239 gevallen na een melding van een magneetvisser of iemand met een metaaldetector. Dat is circa een derde van alle meldingen dat jaar. Een flinke stijging in vergelijking met 2020 toen 79 van deze speurneuzen bij de EOD aanklopten voor een gevonden explosief. "Mensen zaten afgelopen jaar weer thuis en hadden geen uitlaatklep. Alles was dicht. Dus ze gingen naar buiten - in de tuin aan de slag, wandelen in het bos. Sommige mensen trokken daarbij ook opeens de metaaldetector uit de schuur", zegt majoor Peter.

"Soms komt er opeens iemand met een bom het politiekantoor binnenlopen."

Met name de metaaldetector was populair. In 2020 kreeg de EOD in Brabant 51 meldingen van mensen met een metaaldetector. In 2021 is dat aantal maar liefst vier keer zo hoog en staat de teller op 202 meldingen. Ook het aantal meldingen van magneetvissers is toegenomen: van 28 in 2020 naar 37 in 2021. Het gekke is: die plotse stijging houdt ook na de lockdowns aan. "Blijkbaar vinden mensen het een leuke hobby. We merken het ook in de wintermaanden. Dan ligt het aantal vondsten doorgaans lager omdat mensen minder naar buiten gaan. Tegenwoordig wordt er dan in één week gevonden wat voorheen in drie weken werd gevonden", legt majoor Peter uit. In de praktijk betreft het overgrote deel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Niet al die bommen of granaten zijn even gevaarlijk. Een zogeheten A-melding moet dezelfde dag nog worden opgeruimd vanwege ernstig gevaar voor mens of dier.

"Ze denken: ach, die dingen zijn oud en verroest."