Vechtmachine PSV hijgt Ajax in de nek en ziet Drommel eindelijk uitblinken

PSV moest zondagmiddag flink aan de bak om de drie punten mee naar Eindhoven mee te nemen. Het vocht als leeuwen en won met 1-0 van FC Utrecht. De uitblinker bij de Eindhovenaren was Joël Drommel. Dankzij de overwinning blijft PSV op schootsafstand van Ajax.

Gemakkelijk ging het niet op bezoek bij FC Utrecht. Geen schande natuurlijk, want geen enkele ploeg heeft het makkelijk in de Galgenwaard. PSV moest vechten voor de punten en dat deden ze met verve.

Roger Schmidt was zondag jarig en kreeg een mooi verjaardagscadeau van zijn ploeg. Er zat dan ook een opgewekte trainer bij de persconferentie. "Dit is het mooiste verjaardagscadeau dat je kan krijgen. Mijn ploeg heeft fantastisch gespeeld. Ik werd daar heel vrolijk van."

"We moeten vuile meters maken en voor elkaar willen vechten", vertelde Gakpo. "De teamspirit is heel goed. We gaan voor elkaar door het vuur. Het was misschien niet het mooiste voetbal maar de winst is het belangrijkste"

Ook Schmidt zag een ware vechtmachine op het veld. "We moesten dezelfde strijdlust laten zien als FC Utrecht. Dat hebben we gedaan. Voetballend waren we de betere ploeg. Daarom was dit een verdiende overwinning."

Toch was één van de uitblinkers bij PSV de doelman. Joël Drommel kent een heel moeilijk jaar en overtuigt nog niet. Zondagmiddag redde de PSV-goalie wel een aantal keer heel knap en hield hij de nul. Daarom waren er genoeg complimenten voor hem.