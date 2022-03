Toppaard van Maikel van der Vleuten als dekhengst nog niet met pensioen

Van der Vleuten met Verdi (Foto: Dutch Masters).

Een staande ovatie voor een paard. Dat gebeurt niet elke dag. Maar de enorme waardering, zondagmiddag van het publiek bij The Dutch Masters in Den Bosch, ging dan ook uit naar een toppaard: Verdi TN. De hengst waarmee Maikel van der Vleuten zoveel successen heeft geboekt en die met pensioen is gegaan. 'Ik ben enorm dankbaar dat ik zolang met hem heb mogen werken.'

Van der Vleuten liep met zijn Verdi aan de hand een laatste ronde in de piste van Indoor Brabant, zoals het paardenevenement vroeger heette. Wedstrijden reed de springruiter uit Someren al enige tijd niet meer met de 20-jarige succeshengst. Door corona moest het afscheid van de gouden combinatie steeds worden uitgesteld, maar zondag was het zover.

"Het afscheid was een heel mooi, maar ook een emotioneel moment."

“Een heel mooi, maar ook een emotioneel moment. Ik voelde het kriebelen”, noemde Van der Vleuten het in de Zuidtribune, het sportprogramma van Omroep Brabant radio. “Ik heb met Verdi de hele wereld rondgereisd. Met hem ben ik onderaan bij de senioren begonnen en heb ik uiteindelijk olympische medailles behaald. Hij is van grote betekenis geweest voor mij. Alle reden om er deze middag bij stil te staan, met mensen die belangrijk voor hem en mij waren.” “Verdi kon op belangrijke momenten het verschil maken. Door hem heb ik op de zwaarste parcoursen gestreden en met de wereldtop mee kunnen draaien. Zijn grote kracht was dat hij altijd nuchter is gebleven. Of dat nu in een kleine of een grote piste was of tijdens het vervoer in een vrachtwagen of vliegtuig. Hij bleef altijd en overal rustig en op momenten dat hij er moest zijn, stond hij er. Hij is altijd zuinig op zichzelf gebleven. Dat is de voornaamste reden waarom we het zolang hebben volgehouden.”

"Het is niet gemakkelijk om Verdi te vervangen."

Maikel van der Vleuten is in feite met Verdi – eigendom van de familie Nijhof in Geesteren - opgegroeid. Hij heeft eigenlijk afscheid genomen van een vriend, van zijn maatje. “Als jonge jongen droomde ik ervan om later een vaste waarde voor de Nederlandse equipe te kunnen zijn. Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen en andere grote wedstrijden. Ik denk dat ik Verdi in een juiste fase van mijn carrière heb getroffen, dankzij hem heb ik me tussen de toppers kunnen nestelen. En nu, met andere paarden, besef ik eens temeer dat het niet gemakkelijk is om hem te vervangen. En hoe mooi het ook is geweest voor de eigenaars van Verdi en mijn ouders.”

"Verdi is nu dekhengst en dat is geen straf."