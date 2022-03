Coronanieuws: 323 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

03.30

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandag digitaal met elkaar over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeenten. Het beraad had twee jaar lang de perikelen rond de coronapandemie op de agenda staan, maar verwisselt die nu voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. "We zaten er niet op te wachten dat er meteen een andere crisis op ons bordje zou liggen, want er is de afgelopen jaren al heel veel gevraagd van ambtenaren. Maar het moet", aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.