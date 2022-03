Lange wachten voorbij: Van Gerwen wint eerste Euro Tour-titel in drie jaar

Hij heeft er drie jaar op moeten wachten, maar Michael van Gerwen weet weer hoe het is om een European Tour-titel te winnen. De darter uitVlijmen rekende zondagavond op de German Darts Championship in een geweldig gevecht af met Rob Cross: 8-5. "Er gaat niets boven het gevoel van winnen", liet de opgeluchte Van Gerwen weten op Twitter.

Het ging in de finale tegen Cross, de nummer tien van de wereld, overigens niet vanzelf. Van Gerwen kwam 4-1 achter in legs en moest van ver komen. Hij boog de achterstand om naar 5-5, gaf Cross daarna geen kans meer en trok met sensationeel spel de wedstrijd naar zich toe.

"Het was lang wachten op mijn 33ste titel in de Euro Tour, maar het laat zien dat al mijn harde werk loont."

De zege in het Duitse Hildesheim was zijn eerste toernooioverwinning in de European Tour sinds april 2019. Van Gerwen liet de afgelopen weken al zijn vorm zien door in zowel de vierde als de vijfde ronde van de Premier League de volle buit te pakken.

De Nederlander steeg door de goede resultaten twee plekken op de wereldranglijst en staat nu derde. Donderdag komt Van Gerwen weer in actie in de Premier League. "Ik geniet hier nog even van en dan gaat alle focus weer naar donderdag", besloot hij.

