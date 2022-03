Koe Dinie uit Wanroij kreeg een drieling en die kans is maar 1 op 8 miljoen

Het was een bijzonder weekend voor melkveehouder Sjaak Wijnen uit Wanroij. Een van zijn koeien beviel van een drieling. Dat komt bijna nooit voor, er wordt gesproken van een 'kans van een op acht miljoen'. Volgens Sjaak maakt moeder het 'kei- en keigoed'.

"We hebben moederkoe Dinie gescand toen ze acht weken drachtig was", vertelt Sjaak. "Toen kwamen we erachter dat er een drieling in zat. Die koe is daarom met extra zorg behandeld. Die mocht veertien dagen eerder op vakantie. En ik heb meteen de dierenarts gebeld."

De geboren kalfjes zijn twee mannetjes en een vrouwtje. "Het was een snelle bevalling", vertelt veearts Wim Theuws van De Herkauwers Praktijk in Mill, die hierbij assisteerde. "Binnen tien tot vijftien minuten waren ze allemaal geboren. Met wat hulp bij alle drie."

De geboorte zelf was dan ook een spannend moment. Maar zorgen maakte Sjaak zich niet. "Ik had de veearts gebeld en die mensen hebben veel ervaring. Ik had meer zorgen over hoe de moederkoe uit de bevalling zou komen. Als bij ons mensen een vrouw een drieling krijgt, heeft dit heel veel impact. Bij een koe net zo goed. Maar die koe maakt het kei- en keigoed."

De kalfjes zijn op dit moment in zogenoemde eenlingboxjes geplaatst. "We kunnen hen nu niet bij de grote koeien laten", legt melkveehouder Sjaak uit. "Dierenorganisaties willen dat wel graag, maar dadelijk ligt een koe bovenop een kalf. Dan is dat kalf dood. Daarom hebben we de kalveren toch maar weggehaald."

Veearts Wim begrijpt dit wel. "Bij drie kalfjes is er een beetje meer risico dan bij de geboorte van een kalf", legt hij uit "Dan moet de koe tenslotte drie kalfjes in de gaten houden. Als je de kalfjes in eenlingboxen plaatst, heb je het voordeel dat je precies weet hoeveel ieder kalf gedronken heeft. Want zeker bij de geboorte van drie kalveren zou het best kunnen dat een kalfje weggedrukt wordt en daardoor te weinig melk krijgt. Dan zou dat dier erg kunnen verzwakken en vermindert de overlevingskans. Zeker bij een drieling is het dus verstandig om ze apart te hebben. Puur om te weten of ze genoeg te drinken krijgen."

LEES OOK: Kans op kalfjesdrieling is één op acht miljoen dus Boerdonkse boer bijzonder blij