Nepcollectanten halen zogenaamd geld op voor slachtoffers Oekraïne

De politie waarschuwt voor nepcollectanten die in Oss en omgeving geld ophalen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de politie Maasland op Instagram.

"We horen de laatste dagen dat er steeds vaker wordt gecollecteerd voor de slachtoffers van Oekraïne. Dit is natuurlijk een mooi gebaar, maar helaas zien we dat niet iedereen hier toe bevoegd is", laat de politie weten. Niet bevoegd klinkt minder kwalijk dan het is, de politie heeft het op social media ook over 'oplichters'.

Mensen die een collectant aan de deur krijgen, wordt geadviseerd om een legitimatiebewijs en vergunning te vragen, om te controleren of het om een echte collecte gaat.