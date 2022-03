Wolf van Strabrechtse Heide is vertrokken naar Duitsland

De wolf van de Strabrechtse Heide (foto: NOS)

De mannetjeswolf die sinds 2020 op de Strabrechtse Heide verbleef, is vertrokken naar Duitsland. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen worden sinds eind januari sporen van deze wolf gevonden. Het dier met de code GM1625m heeft daar in de omgeving van Xanten en Krefeld ook schapen en lammetjes gedood.

ANP Geschreven door

De wolf van de Strabrechtse Heide zocht sinds 2020 naar een partner, maar heeft die niet gevonden. Mogelijk is het dier naar Duitsland vertrokken in de hoop dat hij daar meer 'liefdesgeluk' heeft. Het vroege voorjaar is paartijd voor de wolven. Volgens wolvendeskundigen is er een kleine kans dat wolf GM1625m na de paartijd terugkeert naar Nederland. In januari werd op de A67 bij Aalst een wolf doodgereden. Even werd toen gedacht dat het om de wolf van de Strabrechtse Heide ging. Maar het aangereden die bleek bij onderzoek te jong. Het ging om een wolf uit België, werd later bekend. De wolf van de Strabrechtse Heide vestigde zich definitief in het Brabantse gebied eind 2020. Hij beet er meerdere keren schapen dood. In onderstaande video legde schaapsherder Tanja uit welke maatregelen ze nam om haar kudde te beschermen.

Wachten op privacy instellingen...