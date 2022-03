FC Den Bosch poetst achterstand weg, NAC wint voor de zesde keer op rij

In de Keuken Kampioen Divisie poetste FC Den Bosch tegen Jong PSV een 2-0 achterstand weg en hield de drie punten in Den Bosch. Helmond Sport, dat al snel met tien man verder moest, verloor van VVV. NAC Breda won met 4-1 van Telstar. TOP Oss verloor nipt van FC Dordrecht.

FC Eindhoven speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Bij winst zou de ploeg van trainer Rob Penders de periodetitel in de wacht slepen. Die titel gaat nu naar FC Emmen dat met ruime cijfers won van FC Volendam.

FC Den Bosch - Jong PSV 3-2

FC Den Bosch wist tegen Jong PSV een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. De Bosschenaren keken al na twee minuten tegen een 1-0 achterstand aan na een snelle treffer van Simon Colyn. Die voorsprong werd na een half uur vergroot door Ismael Saibari. Op slag van rust zorgde Ryan Leijten voor de aansluiting, 2-1. Kort na de rust stonden beide ploegen weer in evenwicht na een doelpunt van Nikolaj Möller. In de slotfase maakte Dino Halilovic de winnende treffer voor de thuisploeg.

Helmond Sport - VVV Venlo 0-3

Een lastige avond voor Helmond Sport dat halverwege de eerste helft met tien man verder moest na een rode kaart (2x geel) voor Sander Vereijken. Op slag van rust kwamen de Limburgers op een 0-1 voorsprong via Carl Johansson. Na rust scoorde VVV nog twee keer. Beide treffers kwamen op naam van Nick Venema.

Telstar - NAC Breda 1-4

Binnen tien minuten stonden de bezoekers met 1-0 achter. Roscello Vlijter was de maker van de snelle goal. De Bredanaars toonden veerkracht en gingen met een 2-1 voorsprong de rust in. Ody Velanas zorgde voor de gelijkmaker en Jeredy Hilterman zette zijn naam achter de tweede Bredase treffer. Na rust bezorgden Velanas en Van Schuppen hun club de zesde overwinning op rij, 1-4.

FC Dordrecht - TOP Oss 1-0

TOP Oss speelde in Dordrecht een verdienstelijke wedstrijd en kreeg mogelijkheden om te scoren. De drie punten bleven echter achter in Dordrecht. Halverwege de eerste helft maakte Stijn Meurs de enige treffer van de wedstrijd op aangeven van Van Meurs, 1-0.

