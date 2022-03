FC Eindhoven speelt gelijk tegen ADO en grijpt naast periodetitel

FC Eindhoven is er niet in geslaagd de periodetitel te pakken. In eigen huis moest het winnen van ADO Den Haag, maar speelde het met 1-1 gelijk.

De gelijkmaker van Joey Sleegers zorgde ervoor dat het publiek weer tot leven werd gewekt. Nadat de Eindhovenaren in de eerste helft voor het eerst in 2022 op achterstand waren gekomen moest het in de achtervolging, in de wetenschap dat alleen een overwinning genoeg was voor de periodetitel.

In de eerste helft had Sem Steijn de bezoekers uit Den Haag op voorsprong gezet. Het was de eerste en enige kans in de eerste helft van de uitploeg. FC Eindhoven zette daar veel balbezit tegenover maar geen écht kansen.

Slotoffensief

Met nog zo'n 25 minuten op de klok was FC Eindhoven nog één doelpunt van de periodetitel verwijderd. En kansen waren er ineens genoeg. Zo was Sleegers dichtbij op aangeven van Jort van der Sande en ook invaller Justin Ogenia kreeg een aardige kans op de winnende treffer.

Vlak voor tijd was niet te voorspellen welke kant deze wedstrijd op zou gaan. Uiteindelijk werd de inzet van de thuisploeg niet beloond. Want ook in de zes minuten durende blessuretijd werd er niet meer gescoord. Het bleef bij een 1-1 gelijkspel, waardoor FC Eindhoven naast de Periodetitel grijpt.

Zuur en pijnlijk

Het nipt mislopen van de periodetitel kwam toch wel aan bij trainer Rob Penders. "Ja het is toch wel een aardige klap, zo eerlijk moeten we zijn. We wilden zo graag en waren zo dichtbij, maar soms lukt het niet in de sport. Dat is zuur en pijnlijk."

Gelukkig kon de trainer ook al snel relativeren. "Morgen is er weer een nieuwe dag. We zijn op de goede weg en hebben nog alles om voor te spelen. Ik kan mijn ploeg vandaag niks kwalijk nemen."