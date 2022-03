Man uit Goirle sjoemelt zes jaar lang met uitkering en handelt in auto's

Het Paleis van Justitie in Den Bosch(foto: archief).

Tegen een man (43) uit Goirle die zes jaar lang had gesjoemeld met een uitkering is een taakstraf van 180 uur geëist. De man werkte daarnaast voor een autobedrijf dat op naam stond van zijn partner. De politie vond bovendien in 2016 in het huis van de man een hennepkwekerij.