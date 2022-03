Je stem uitbrengen vanaf de rug van je paard, Renate deed het

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Stemmen vanaf de rug van je paard, Renate deed het

Stemmen in een manege, terwijl je op een paard zit. Dat deed Renate Verstappen dinsdag in de gemeente Meijerijstad. Even had haar paard er geen zin in en werd wat opstandig. Het is onduidelijk of dat kwam omdat de stem niet naar de Partij voor de Dieren ging. Maar uiteindelijk kwam het goed en werd de stem op bijzondere wijze uitgebracht.

Manege de Pijnhorst in Sint-Oedenrode is deze dagen een drive in stembureau, waar mensen vanuit de auto kunnen stemmen. Een aandenken uit de tijd dat stemmen coronaproof moest, laat een medewerker van de gemeente weten. En waarom dan niet per paard? Een uit de hand gelopen grap, waarvan de uitvoering nog niet zo makkelijk was, omdat paard Icoon er even weinig zin in had. Alle aandacht van camera's en fotografen werd het paard iets teveel. "Ze is nogal een hittepetit," zegt Renate lachend. Uiteindelijk kwam het toch goed en kon er gestemd worden.

"Niet alles in het leven is makkelijk, het mag ook wel een keer moeilijk gaan."