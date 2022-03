Daan (6) haalt 600 euro statiegeld op voor Oekraïne

Daan uit Chaam ging dagenlang het hele dorp langs om lege flessen op te halen. En niet onverdienstelijk, hij haalde er 600 euro mee op. De opbrengst stort zijn moeder op Giro555.

Hoeveel flessen hij meegenomen heeft naar de supermarkt weet hij niet, zegt moeder Annika: "We zijn de tel kwijtgeraakt. Sommige mensen hebben hem ook geld gegeven." Naast zijn tocht langs de deuren met bolderkar en zelfgemaakte poster, had Daan ook een vuilniszak aan de poort hangen waar mensen hun lege flessen in konden gooien.

Hij werd geïnspireerd door het Jeugdjournaal. De dag nadat hij had gezien dat andere kinderen flessen ophaalden, wilde hij het zelf ook. De eerste dag gingen zijn broer en zus nog mee, daarna ging hij alleen door.