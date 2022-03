112-nieuws: autobrand Valkenswaard • defecte vrachtwagen op Moerdijkbrug

Hoe de autobrand in Valkenswaard kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven.

Liveblog

01.59 Autobrand Valkenswaard Aan de Reestraat in Valkenswaard is maandagnacht een auto door brand beschadigd. Het zoontje van de eigenaar had het vuur rond halfeen ontdekt. Toen zijn vader vervolgens uit het raam keek, zag hij de vlammen bij zijn eigen auto. Hij heeft het vuur zelf geblust. De politie onderzoekt hoe de auto, die al drie uur stilstond, vlam kon vatten. Nog voordat de brandweer aankwam, had de eigenaar de vlammen bij zijn auto al gedoofd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

23.37 Waarschuwing voor babbeltruc Een wijkagent in Cuijk waarschuwt dat daar afgelopen week al drie meldingen zijn binnengekomen van burgers bij wie door middel van een babbeltruc hun bankpas en pincode werd afgetroggeld. "Trap er aub niet in!", waarschuwt hij. "Bankmedewerkers komen nooit aan de deur om een pasje op te halen!"