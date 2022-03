Drietal overvalt man tijdens een nepdate, Tilburger (22) opgepakt

De politie heeft dinsdagochtend een 22-jarige Tilburger opgepakt, die betrokken zou zijn bij de overval van een 52-jarige man. Het slachtoffer dacht op 31 december een date met een vrouw te hebben, maar eenmaal aangekomen op het Mascagnihof, stapten drie mannen bij hem in de auto. De politie denkt een van hen nu te pakken te hebben.

In de auto bedreigde het drietal de man met een mes. Omdat hij niet veel geld bij zich had, dwongen ze de man in zijn eigen auto naar een pinautomaat te rijden en zijn pincode af te geven. De overvallers namen honderden euro's op van zijn rekening. Daarna moest het slachtoffer weer terug rijden en stapten de overvallers even later op het Perosihof weer uit.

Camerabeelden

De politie verspreidde camerabeelden van de overval. Daarop werd de 22-jarige Tilburger herkend. De recherche onderzoekt nu of hij aan meerdere soortgelijke berovingen gelinkt kan worden.

LEES OOK: Man in eigen auto ontvoerd en gedwongen pincode af te geven