112-nieuws: deel van A2 dicht door pechgeval • autobrand Valkenswaard

06.48

De politie in Oss waarschuwt voor oplichting door collectanten. "We horen de laatste dagen dat er steeds vaker wordt gecollecteerd voor de slachtoffers van Oekraïne", laat de politie weten op Facebook. "Dit is natuurlijk een mooi gebaar, maar helaas zien we dat niet iedereen hiertoe bevoegd is. Vraag daarom om een legitimatiebewijs en een vergunning. Ook bij andere collectes kun je hier altijd naar vragen."