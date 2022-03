Schapenhouders opgelucht na vertrek van de wolf, maar blijven op hun hoede

Er wordt opgelucht ademgehaald bij de schapenhouderijen nu de wolf van Strabrechtse Heide is vertrokken naar Duitsland. Sinds 2020 liep de wolf hier over de hei en dat zorgde voor veel onrust bij de herders. Het dier heeft zo'n twintig schapen doodgebeten in de buurt van Strabrechtse Heide.

Schapenhouderij De Wassum in Heeze had ook last van de wolf. Kees Kromhout is herder bij deze schapenhouderij en hij is nog steeds op zijn hoede voor wolven. “Er zijn meer wolven gesignaleerd hier in de buurt. Gelukkig blijven de schapen veilig door de maatregelen die we genomen hebben. We hebben bijvoorbeeld netten geplaatst om wolven weg te houden."

Willie Verest van schapenhouderij Verave is minder bang voor de wolf dan zijn collega. Dat komt niet door het nieuws dat de wolf vertrokken is, maar door de maatregelen die hij genomen heeft om zijn schapen te beschermen. Hij heeft stroomhekken gekocht die de wolven tegen moeten houden. “Ik durf door de hekken mijn schapen weer rond te laten lopen, zonder de angst dat ze misschien doodgebeten worden. Dat is zeker een opluchting voor ons”, vertelt de herder.