Carnavalspiek is voorbij: veel minder coronabesmettingen

De daling van het aantal coronabesmettingen lijkt ingezet. De carnavalspiek is achter de rug. Werden er afgelopen week nog meer dan 100.000 nieuwe besmettingen geteld in onze provincie, deze week blijft dat aantal steken op 75.556 positieve tests.

Het is een daling van bijna dertig procent in onze provincie. Dat is anders dan het landelijke beeld: in de afgelopen week werden er in heel Nederland rond de 428.381 nieuwe besmettingen geteld. Dat is ongeveer evenveel als een week eerder. Landelijk lijkt het aantal besmettingen zich dus te stabiliseren.

Dat er in Brabant nu zo'n afname gezien wordt, kan verklaard worden door de grote piek die in onze provincie te zien was na carnaval. Die piek was veel hoger dan in de rest van het land.

Ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen blijft het aantal patiënten stijgen. Er liggen nu 338 patiënten met een coronabesmetting in de Brabantse ziekenhuizen. Veel meer dan de 230 patiënten die een week geleden in de ziekenhuizen lagen.